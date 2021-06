Guadalajara pride: lista de actividades que habrá para conmemorar el mes del orgullo gay

La Marcha del orgullo gay, de Guadalajara, Jalisco, será este sábado 12 de junio. El acomodo del contingente empezará a las 2:00 p.m. en la Glorieta Minerva y el recorrido iniciará a las 3:00 p.m. para culminar en la Plaza de la Liberación.

Este 2021 se contará con la presencia de más de 30 asociaciones, colectivos y grupos, familias de integrantes de la comunidad LGBT+, además de alrededor de 50 empresas incluyentes, es una gran oportunidad para reactivar la economía de estos giros de la población LGBT+.

También se espera la participación de 40 artistas como: el rey de la población LGBT+ Angelo Diep, Mon Franko, ATL, Mon Franko, Veralux, Style Dance, Dany Neko, Cabareto, influencers y tik tokers.

El evento será encabezado por la cantante y actriz Alejandra Ávalos, quien será coronada como reina de la edición del 2021 de la "Marcha del Orgullo GDL".

Fascinación Jiménez, activista y representante de la UDJ, explicó que este año se sumarán al contingente familias con personas desaparecidas y asociaciones que se enfocan en la búsqueda de víctimas de desaparición forzada.

"Hacemos una atenta invitación a marchar con responsabilidad, usando en todo momento su cubre-bocas, a mantener una sana distancia durante todo el recorrido, recomendamos que personas en situación de riesgo o con algún síntoma es mejor que se queden en casa"

Puntualiza la convocatoria en la que también se pide no tirar basura en la calle, no lleven a sus mascotas y favor de no llevar calandrias con caballos.