Descripción: LAS VEGAS, NEVADA - JUNE 14: Ring girl Sarai Rollins attends the ceremonial weigh-in for the Tyson Fury and Tom Schwarz fight at MGM Grand Garden Arena on June 14, 2019 in Las Vegas, Nevada. Fury and Schwarz will meet in a heavyweight bout on June 15 at MGM Grand Garden Arena in Las Vegas. Ethan Miller/Getty Images/AFP