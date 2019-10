Horóscopo semanal Mhoni Vidente 2019

Semana de tener muchas ganas de salir delante de todos tus problemas van ser unos días de renovación de energía positiva y esto te va ayudara tener mas fuerza en tu vida diaria pero recuerda que debes tener muy cautela con lo que platicas para que no se te carguen las envidias y el mal de ojo, en estos días te va llegar la propuesta de cambiarte de trabajo tu hazlo eso te va ayudar a crecer mas en lo económico , también tendrás la oportunidad de volver a estudiar o tomar una maestría en administración o fiscal que te ayudar mucho en el futuro , recuerda que tu signo es fuego y esto te hace ser muy temperamental así trata de controlar tu deseo sexual y no caer con personas que solo buscan hacerte daño , a los Aries que están solteros les va venir un amor del signo de Sagitario o libra que va ser muy compatible contigo solo trata de no amar demasiado en las relaciones de pareja recuerda que el amor no se compra se da , tramites d en crédito para casa o coche , decides ya preparar tus vacaciones de fin de año, a los Aries que están con pareja les vendrá unos problemas de celos y pleitos por culpa de terceras personas así que trata de no caer en eso y platicar antes de juzgar , son tiempos de hacer mas ejercicio y empezarte a quererte tu mas así que te puedes hace cualquier operaciones estética y tratamiento que te va ir de lo mejor , tendrás un golpe de suerte el día 23 de octubre con los números 02,11,89 y usa mas el color morado para que vengan mas abundancia a tu vida ,el lado negativo de los Aries es la arrogancia en extremo y la vanidad es decir no ocupar su tiempo en cosas de beneficio y se la pasan en fiestas y envueltos en vicios así traten de controlar ese lado negativo y su lado positivo de los Aries es su extrema capacidad de liderazgo ante todos los demás y eso los lleva a ser grandes políticos, abogados o lideres sociales, son muy buenos en su autoconfianza y siempre logran el éxito.