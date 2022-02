Horóscopos de hoy martes 08 de febrero de 2022: qué dice tu signo zodiacal

No subestimes la complejidad de ese problema. Si buscas soluciones inmediatas en poco tiempo lo resolverás. En el amor, acércate a tu pareja y aclara los malos entendidos, evita ser evasivo.

Olvidas esa mala experiencia laboral gracias a un nuevo proyecto que se pondrá al frente. En el amor, no le pongas tantos límites a esa persona que desea acercarse, podrías alejarla.

Las dudas que tienes en mantener ese acuerdo laboral no debes de comentarlas con personas que no son de tu total confianza; alguien intentará decirte cosas negativas, evita escucharlas.

Antes de aceptar esa propuesta de sociedad evalúa bien la disponibilidad de esa persona en tiempos. Es posible que establezcas una alianza con alguien que no tenga un real compromiso.

Trabajarás bajo una agenda muy organizada, pero surgirá algún retraso debido a una documentación pendiente, lo resolverás. En el amor, esa propuesta de reconciliación ya no te emociona.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.