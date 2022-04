Horóscopos de hoy sábado 09 de abril de 2022: qué dice tu signo zodiacal

Realizarás una labor grupal con excelentes resultados, el apoyo del entorno te permitirá avanzar. No es el momento de acercarte a esa persona, su postura seguiría siendo radical, debes esperar.

Te resistes a seguir una pauta diferente a la planificada, hoy tendrás que ser más flexible para que todo se encamine. No seas indiferente con tu pareja, ella necesita de tu atención.

Podrías abandonar actividades laborales para atender asuntos familiares, necesitas organizarte. No fuerces situaciones con alguien que aún no ha madurado, aléjate y podrá reflexionar.

No te quedes paralizado, podrás superar esa mala racha laboral si pones de tu parte y buscas mejores opciones. Alguien que te aprecia se acercará a escucharte y darte buenos consejos.

No permitas que la indecisión te haga perder oportunidades, acepta esa propuesta, no la dejes escapar. Esa persona te buscará para pedirte disculpas, escúchala y podrás entender sus motivos.

Deberás salir de lo planificado, será un día de imprevistos que sabrás manejar gracias a tu experiencia. Cortas de manera radical con personas que no han sido positivas, te sentirás mejor.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.