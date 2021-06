Javier Blake va por más En los tiempos de lo extraño

En los tiempos de lo extraño tiene como título el primer álbum que lanza como solista el cantante y músico Javier Blake. Bastante favorable ha sido la respuesta que ha tenido el también vocalista de División Minúscula, con este álbum compuesto de 10 temas y con las presentaciones que poco a poco se han dado en algunas ciudades. Emocionado por todo esto, Javier Blake platicó en entrevista por vía telefónica. Asimismo, habló sobre lo contento que está de regresar a las presentaciones.

Agradecido por el apoyo

En los tiempos de lo extraño es un álbum compuesto de 10 temas en los que el cantante ha demostrado su desarrollo musical, pero sobre todo, ha dejado ese sentimiento y el corazón en cada una de las letras.Desde su lanzamiento ha tenido muy buena respuesta y para el cantante ha sido más grande de lo que esperaba.

Su regreso a las presentaciones

El éxito del lanzamiento de este álbum ha estado acompañado de mucho trabajo y presentaciones para el cantante, quien indicó que por fin ya empezó a tener shows acústicos y muy íntimos. “Definitivamente, es algo que ya necesitaba y además ayuda mucho para la promoción. Gracias a Dios, he tenido presentaciones en Pachuca, Izcalli, Tlaxcala, San Miguel de Allende y Coacalco. Y la siguiente semana estaré en Querétaro, León y San Luis Potosí.”El volver a las presentaciones ha sido un tanto extraño para el cantante, por todo el tiempo que estuvo fuera de los escenarios, y a pesar de la ansiedad que le generaba regresar, se mantuvo con pensamientos positivos.

Tendrá shows de aniversario

Contento, mas no conforme con los buenos resultados del álbum, Javier Blake expresó que va a seguir promocionándolo porque quiere llevarlo a todos los lugares posibles. Por lo pronto, continuará de manera acústica y después con la banda completa. Dijo que a la par, con su grupo, División Minúscula, celebrará algunos conciertos de aniversario este 2021, con motivo de los 15 años del disco, Efecto perfecto. El primer concierto será el 7 de agosto en Monterrey, y luego pretende llevarlo a otras ciudades. “Tanto en solitario como Javier Blake y con División Minúscula viene un año con bastante trabajo. La idea desde que se planeó el lanzamiento del disco fue no parar de trabajar y me entusiasma mucho tener una agenda llena, pero también me entusiasma seguir haciendo música y que la gente esté en contacto con lo que estoy haciendo, porque eso es precisamente lo que me está ayudando mucho”, refirió emocionado.

Ha cosechado buenos frutos en su carrera

Ese mismo reconocimiento y muestras de cariño que el cantante ha recibido del público ahora en su regreso a las presentaciones, también se lo han hecho saber a través de sus redes sociales, ya que asegura que ha sido “puro amor” lo que le expresan.“La gente me escribe mucho que le gusta todo lo que estoy haciendo, y la forma en que me lo publican es demasiado bonito, y por eso me siento muy agradecido; además, por todo lo que está pasando con mi carrera. Creo que es el fruto del trabajo que he estado haciendo desde hace más de 20 años.”Por último, invitó a todas las personas a que se den el tiempo de escuchar el álbum de principio a fin, porque está seguro que les va dejar algo positivo. De igual manera, los invitó a que lo acompañen a sus shows en acústico, porque es el primer paso a la apertura de estos, pero sobre todo, a que disfruten esa manera acústica, porque es así como nacen las canciones, con una guitarra, con su voz y sus letras.