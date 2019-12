Jenni Rivera y sus impactantes confesiones a Pepe Garza

La cantante contó que un año atrás estuvo en un evento masivo en Reynosa, Tamaulipas. Sin embargo, no pudo cantar ante los disparos que realizaron unas personas en las cercanías del lugar donde se llevaría a cabo el concierto.

"Todo mundo sabe lo que es Reynosa, es donde mataron a nuestro amigo Valentín Elizalde, después de eso yo he ido dos veces a cantar a Reynosa, el año pasado fui, era un evento masivo, había 18 mil personas, esa noche iba a subirme a cantar, ya estaba la banda tocando la entrada del primer tema, no sé qué sucedió que pensaron que venían un grupo de tal personas y esa multitud de gente comenzó a correr, junto con ellos corrí yo por las calles de Reynosa, nos escondimos en una camioneta porque decían que venían armados, no alcance a cantar, solo a subir dos escalones del escenario cuando me dijeron que corriera, que me metiera a la camioneta, no necesariamente hacerme un daño a mí, pero uno en ese momento no sabes que está pasando, me metí a la camioneta, la camioneta estaba atorada, no podía salir".