La noche en que J.Lo se consagró en la industria musical

Hablar de Jennifer López es hablar de más de dos décadas de trayectoria musical, hablar de una joven protagonizando la taquillera película "Selena", de una chica originaria de Puerto Rico y que creció en el barrio del Bronx (Nueva York), sería hablar de una intérprete que ha colocado un sin fin de canciones en los primeros lugares de la importantísima lista Billboard Hot 100.

Hablar de Jennifer López es hablar de palabras mayores y muestra de ello es la histórica presentación que realizó en la edición 2018 de los MTV Video Music Awards, que en verdad, fue lo mejor de la noche.

Fotos: AP y AFP

J.Lo mostró todo su poderío en el escenario al realizar un medley de sus mejores temas desde sus inicios en la industria musical en 1999 con su álbum "On the 6", lanzado por Epic Records.

Como se recuerda, Jennifer López llegó al Radio City Music Hall en la ciudad Nueva York para recibir el premio "Michael Jackson Video Vanguard", un premio a su trayectoria artística durante la gala de los premios MTV Video Music Awards.

Fotos: AP y AFP

Jennifer López es la artista latina con más nominaciones en la historia de los MTV Music Awards. Y aunque apenas ha ganado dos de los 23 galardones por los que ha competido, MTV la reconoció como el ícono musical que es.

En el año 2000, la cantante de ascendencia puertorriqueña obtuvo el premio al “Mejor video de baile” por "Waiting for Tonight”.

Foto: AFP

Dos años más tarde, fue premiada por el “Mejor video de hip- hop” por "I'm Real (Murder Remix)".

"La Diva del Bronx" apareció por primera vez en el listado de aspirantes a los premios MTV en 1999 con nominaciones en cinco categorías, incluyendo “Mejor video femenino”, “Mejor video de baile”, “Mejor video pop” y “Mejor video de artista nuevo”.

Fotos: AP y AFP

Jennifer López se apoderó del escenario para realizar una compleja coreografía junto a un nutrido cuerpo de baile mientras interpretó un mix de sus éxitos:

“Waiting for Tonight”.

“On the Floor”.

“Dance Again”.

“El anillo”.

“Love Don’t Cost a Thing”.

“All I Have”.

“Jenny From the Block”.

“I’m Real”.

“Dinero”.

Asimismo se hizo acompañar por los raperos Ja Rule y DJ Khaled.

J.Lo comenzó ataviada por un vestido Versace a modo de tributo al fallecido diseñador que la vistió con el legendario vestido verde escotado, con el que saltó al estrellato de las alfombras rojas en el inicio de su carrera.

Fotos: AP y AFP

Fotos: AP y AFP

Fotos: AP y AFP

Posteriormente se cambió con varios atuendos dorados como la melena que lució anoche.

Fotos: AP y AFP

Fotos: AP y AFP

Fotos: AP y AFP

Al concluir su actuación recibió el premio especial de manos del cantautor Shawn Mendes.

Fotos: AP y AFP

En su emotivo discurso de agradecimiento, J.Lo se dirigió a sus familiares, amigos y a las personas que impulsaron e hicieron posible su éxito profesional.

Crecí con MTV y esto es un honor impresionante para mí. Ha sido un viaje increíble, mis sueños más salvajes se vuelven realidad.

Fotos: AP y AFP

"Presentarme aquí siempre ha sido una obsesión para mí, cuando las personas me dicen 'haces demasiado, solo puedes hacer una cosa', yo me pregunto por qué no puedo hacerlo. Así que tuve que forjar mi propio camino, hacer mis propias reglas", manifestó la intérprete.

Fotos: AP y AFP

"Así me gustó por un tiempo, hasta que tuve a mis dos angelitos que cambiaron mi vida, ahora sé que debo ser más fuerte e ir para arriba. Toda mi vida se volvió más clara y estoy aquí mucho más fuerte y mejor que nunca. Sé que el futuro es mucho más brillante, gracias por creer en mí", comentó Jennifer López, en referencia a sus hijos Max y Emme.

Finalmente, J.Lo se dirigió a su novio, el ex jugador de los Yankees, Álex Rodríguez, con quien tiene planes de matrimonio.

Eres como mi alma gemela, somos como imágenes en un espejo. Me haces dar cuenta que el cielo no es límite, que el universo es infinito y que hay muchas cosas por hacer y experimentar y no quisiera hacerlo con nadie más que contigo.

Fotos: AP y AFP

Una noche donde sin duda alguna, aquella joven que decidió luchar por sus sueños, se consagró como una de las divas de la industria musical.