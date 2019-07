Joan Sebastian es recordado por sus hijos a 4 años de su muerte

"Papá, estos 4 años han sido para mi una eternidad muy larga, dura de aceptar, pero ha sido un aprendizaje muy importante. Me he dado cuenta que me hace falta como te sentabas en el piano a tocar melodías que te salían del corazón".

Como tocabas la guitarra en el sillón mientras yo bailaba hasta no sentir mis piernas y tu me decías 'hija, descansa te va a doler tu pancita'.

"Y yo decía que no, que nunca iba a dejar de bailar a sus hermosas melodías y ahora me doy cuenta cuanto añoro esos momentos tan hermosos, pero no me arrepiento de nada, por qué se que aproveche cada momento que tuvimos. Ya hace 4 años el angelito con más luz llegó al cielo. Te amo".