Julio Zataráin gana el Premio Nacional de Cuento José Alvarado

El escritor mazatleco Julio Zataráin fue nombrado ganador del premio Nacional de Cuento José Alvarado, por su obra En qué piensan los gusanos cuando tienen hambre. Dicho concurso es organizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León con el propósito de reconocer las aportaciones del escritor José Alvarado al campo de las Letras. En entrevista para EL DEBATE, el escritor comparte detalles de su obra ganadora y de la satisfacción que le dio el haber sido reconocido en este importante premio.

Cuento ganador

Al recibir la noticia del premio, Julio comenta que estuvo nervioso y un tanto incrédulo, ya que al enterarse de que habían sido 394 libros de cuentos los que habían participaron, no podía creer que el suyo había sido el ganador. Sobre la obra expresó que es un estilo de metáfora en que los gusanos puedan pensar en sus cuentos, o en el instinto humano que lleva a los personajes a la desaparición, a la muerte y a sentir emociones fuertes. Esas mismas emociones los lleva hacia su propia destrucción, sea una destrucción emocional, intangible o física, de esperanza o desesperanza, pero que al final de cuentas una destrucción. Destacó que otra de las temáticas del cuento es sobre los humanos, y algo que es bien sabido por todos, que cuando llegamos a la muerte, nos comen los gusanos.

Define su estilo poético y de realismo sucio

En cuanto al tiempo que le llevó escribir su cuento, Zataráin explicó que fueron varios años y que el cuento más viejo tiene 8 años de haberlo escrito y el más reciente apenas 1, pues justamente lo escribió durante la pandemia. Acerca de su trayectoria en la literatura, el escritor mazatleco aseguró tener 10 años en el mundo de las letras, pero inició con la promoción cultural en 2016. Se ha dedicado a leer bastante sobre varios autores e incluso ha tomado talleres con importantes maestros, lo cual le ha permitido crear su propio estilo, el cual considera que es poético y de realismo sucio, con algo de policiaco. Ese estilo que lo caracteriza tiene que ver con darle vida a los personajes y a las situaciones, pero usando un lenguaje no tan sobrio, sucio y directo, pero a la vez simple.

Va por el camino correcto

Esos 10 años en la literatura para Zataráin han sido bastante buenos y comenta que nunca pensó que llegaría a estos niveles, ya que veía a otra gente ganando becas y premios y le parecía muy lejos de lograrlo, sin embargo, no dejó nunca de intentarlo, y en 2017 ganó una beca en el Fonca para novela, y cuatro años después llega el premio. Julio Zataráin afirma que ha dado pasos lentos pero seguros, y de seguir así, poco a poco se van a ir dando las cosas. Adelantó que su próximo proyecto está enfocado en terminar el primer borrador de su novela, la cual describió como un trabajo muy complejo y difícil, el cual una vez terminado le buscará una editorial para que sea lea.

Las nuevas generaciones en la lectura están bien informadas

En base a su experiencia en la literatura y el acercamiento con jóvenes que también están muy interesados en este ambiente, el escritor dijo que las nuevas generaciones en la lectura van bien y los considera una generación muy informada, pero a su vez son jóvenes que están olvidados por quienes se dedican a formar artistas, ya que no tienen ese apoyo. Dijo sentirse afortunado porque en su tiempo él sí lo tuvo, e incluso le tocó tomar cursos con grandes escritores como Enrique Serna y Eduardo Antonio Parra, además de tallerear con gente reconocida, lo cual lo nutrió bastante. Lamentó que las generaciones nuevas no tienen el apoyo y esa formación que requieren, porque en Mazatlán no hay una licenciatura en letras ni un diplomado, solamente hay talleres dispersos creados por grupos de escritores mazatlecos o colectivos, de los que él también es miembro.