¡La fiesta más divertida de cumpleaños de Alexa !

Guasave,Sinaloa.- La fiesta de cumpleaños de la pequeña Alexa Camacho Beltrán fue una de las más divertidas con motivo de su aniversario de vida número seis. Sus orgullosos papitos, Diana Laura Beltrán Arias y Juan Pablo Camacho Téllez, se encargaron de organizar todo para que saliera a la perfección, cuidando hasta el más mínimo de los detalles, y para eso eligieron como tema a los personajes de Paw Patrol por ser los favoritos de la festejada y quienes le dieron el toque de diversión a la alegre celebración.

Las felicitaciones y los regalos no podían faltar para la hermosa niña, a quien su padrino Júnior Arias la invadió de cálidos abrazos y sorpresas por ser una pequeña bien portada, así como de Rubén Arias, que pese a que no pudo estar presente, no fue impedimento para expresarle lo mucho que la quiere a través de una llamada telefónica.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Uno de los momentos más emblemáticos de la fiesta fue cuando la hermosa Alexa apago la velita de los deseos ante la presencia de cada uno de sus invitados mientras entonaban las tradicionales Mañanitas con gusto para hacerla feliz en tan especial día.

También los pequeños se mostraron muy feliz al hacer la fila para recibir la surtida bolsita de caramelos los cuales contenías sus favoritos y con los cuales consintieron el paladar.