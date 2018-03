La historia de un bebé afgano llamado Donald Trump

KABUL, Afganistán – Incluso dentro del vientre de su madre, Donald Trump era inusualmente sensible. En las noches en que su madre estaba angustiada, él se ponía inquieto, daba vueltas y pateaba.

Luego, una tarde lluviosa de otoño, en un pueblo polvoso de cerca de 200 casas de adobe, llegó el momento de su nacimiento. No había enfermeras ni comadronas, así que la esposa de un vecino fue a ayudar. El recién nacido estaba tranquilo. Tenía el cabello rubio, así como manos y pies normales.

No se trata de Donald J. Trump, el hijo de Mary y Fred Trump. Este es Donald Trump, el tercer hijo de Jamila y Sayd Assadullah, quien nació en el distrito de Shahristan, al interior de la provincia del centro de Afganistán llamada Daikundi el 3 de septiembre de 2016, casi al mismo tiempo en que su homónimo estadounidense se preparaba para su primer debate presidencial después de haber obtenido la candidatura republicana.

El bebé Donald Trump fue llamado así debido a la admiración que siente su padre por el magnate Donald Trump.

Assadullah viene de una familia pobre de campesinos, de un lugar donde una buena cosecha de almendras a menudo hace la diferencia entre morir de hambre o no. Sin embargo, se graduó de la universidad, leyó los libros de Trump y lo vio por el televisor que la familia podía encender gracias a los paneles solares que una organización de ayuda proporcionó a la aldea.

Esperaba que darle a su hijo el nombre de un famoso constructor de bienes raíces y estrella de la televisión de alguna manera influyera en la fortuna del bebé.

Sin embargo, la buena suerte esperada no aparece aún. Más bien, la elección de ese nombre solo se ha sumado a la mala fortuna de la familia.

La decisión de ponerle al niño un nombre no musulmán enojó tanto a los familiares de Assadullah que la familia ya no se sentía bien recibida en su aldea en Daikundi, y se mudó a una casa rentada en Kabul.

“Estaba leyendo los libros de Trump”, dijo Assadullah en una entrevista en Kabul, con el bebé Donald Trump sentado en su regazo, sus pequeños dedos aferrados al teléfono de su papá. “Leí su libro ‘Cómo hacerse rico’. Luego leí sobre sus antecedentes: cómo construyó la Trump Tower, cómo se convirtió en líder de su partido. Entendí que es un hombre muy trabajador. Pensé que si llamaba a mi hijo Donald Trump, eso influiría en la personalidad y la conducta de mi hijo”.

Assadullah dijo que la semejanza física inmediata apoyó su convicción.

“Cuando mi hijo nació, su cabello era completamente rubio, y coincidía con el de Trump”, dijo. “Así que cuando vi su cabello, pensé: ‘Lo llamaré Trump’”.

Durante diez días después de su nacimiento no tuvo nombre. Tradicionalmente los abuelos llevan la voz cantante respecto del nombre del recién nacido, y los padres lo aceptan. Assadullah quería romper con la tradición, pero su ruptura era un salto tal que no se animaba a decirlo a la familia. Al final Jamila, su esposa, estuvo de acuerdo con él.

Cuando la decisión de Assadullah se hizo pública, su familia primero lo ridiculizó. Luego las burlas se convirtieron en enojo.

No les gustó que llamara a mi hijo Donald Trump; no estaban felices” dijo Assadullah. “Me preguntaron: ‘¿cómo puedes elegir el nombre de un infiel para tu hijo?’”

“Así que las relaciones con mi familia no fueron buenas después de eso”, continuó. “Mi padre es un hombre colérico. Me dijo que no podía tolerar el hecho de que yo llamara a mi hijo Donald Trump. Así que me fui y me mudé con mi familia a Kabul”.

La historia del bebé Donald Trump, que ahora tiene año y medio, había permanecido como algo privado incluso después de que la familia se mudó a Kabul. Sin embargo, hace poco una copia de la identificación nacional del niño comenzó a circular en las redes sociales. Assadullah dijo que la subió un empleado del departamento de registro de la población sin su permiso.

Assadullah dijo que lo trataron de manera irrespetuosa en la oficina gubernamental de Kabul, responsable de la verificación de identificaciones de otras provincias. Incluso lo amenazaron con enviarlo a la agencia de inteligencia afgana para interrogarlo, todo por haberle puesto a su hijo el nombre Donald Trump.

“Cuando fui allí, los empleados del departamento veían el nombre y me preguntaban: ‘¿Qué? ¿Donald Trump?’, y yo les decía: ‘Sí. ¿Hay algún problema?’”, relató Assadullah. “Me miraban raro, y decían: ‘Miren, le puso a su hijo Donald Trump… qué gente tan ignorante’. Yo les decía que su trabajo solo era confirmar la credencial de identificación”.

Los críticos dicen que Assadullah le puso el nombre del presidente de Estados Unidos a su hijo para llamar la atención y buscar asilo en el extranjero. Él lo niega, y dice que nunca quiso que la identidad de su hijo fuera tan pública.

Desde que se propagaron las noticias del nombre del bebé Donald Trump, apareció otra familia con una historia similar. Ghulam Ali Paiman, también de Shahristan, en Daikundi, dice que tuvo gemelos hace casi dos años, y que le puso a uno Vladimir Putin y al otro Barack Hussein Obama. Pero que había habido un desacuerdo: su esposa había querido llamar a su segundo hijo Trump.

Sin embargo, es difícil verificar su historia.

Paiman envió a The New York Times copias de lo que dijo son certificados de nacimiento del hospital, pero fueron emitidos esta semana, casi dos años después del nacimiento de los gemelos. El director del hospital confirmó que emitió los certificados recientemente, pero que no pudo encontrar niños con esos nombres nacidos hace dos años.

Tradicionalmente, las familias les ponen el nombre a sus bebés en el sexto día: mucho después de haber dejado el hospital, si acaso estos nacieron allí.

No se pudieron encontrar pruebas independientes de la historia de Paiman.

“Es la primera vez que escucho que estos gemelos se llamen Trump y Putin”, dijo Shafaq Yaqoobi, gobernador del distrito de Shahristan. “Conozco al padre. Nunca he oído de su boca ni la de nadie más que hubiera llamado a sus gemelos Trump y Putin”.

“Pero sí he escuchado sobre Donald Trump”, añadió, “cuyo padre es Sayed Assadullah”.