Las 5 películas de amor que marcaron la historia del cine

Una chica parlanchina y muy entusiasta llamada Louisa Clark (Emilia Clark), que en medio de sus veinte años debe buscar un empleo para cuidar de su familia. Esto le hace cruzar su camino con Will Traynor (Sam Claflin), quien también creció en el mismo pueblo, pero que en sus aventuras como temerario deportista de riesgo sufrió una lesión que lo dejó confinado a una silla de ruedas, convirtiéndolo en un amargado hombre, determinado a suicidarse algun día. Lou se encargará de cuidar y animar a Will. Será entonces cuando la determinación, la dulzura y el optimismo de Lou harán que Will comprenda que la vida es algo que merece la pena vivir.