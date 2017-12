¡Las historias de amor que terminaron este 2017!

Luego de 17 años de matrimonio rompieron su relación tras atravesar por una severa crisis derivada de una "amistad" del actor con una compañera de rodaje.

Revistas del corazón afirman que Ben Stiller se obsesionó con la mujer y que no dejaba de hablar de ella, cosa que desde luego no le agradó a su mujer, y aunque él se comprometió a terminar esa amistad no lo hizo y eso terminó son su matrimonio.