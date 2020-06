Los cinco puntos clave sobre el proceso judicial de DACA

El presidente Barack Obama creó por decreto del 15 de junio de 2012 el programa con el propósito de diferir la deportación de extranjeros que eran niños o adolescentes cuando ingresaron ilegalmente en EE. UU., Y en muchos casos alguna vez han estado en su país de origen.



Para beneficiarios, los jóvenes debían probar que llegaron antes de los 16 años de edad, que no tenían antecedentes penales y que cursaban la educación secundaria o universitaria, o cumplieron el servicio militar. DACA ofrece la garantía de no ser deportado; permiso de trabajo y un número del Seguro Social. DACA no ofrece residencia legal permanente ("tarjeta verde") y da en cambio una "situación de presencia legal" en EE.UU.

El presidente Barack Obama creó por decreto del 15 de junio de 2012. Foto: AP