Los estrenos de Netflix en febrero 2020

A punto de terminar el primer mes de este 2020, ya es momento de ir organizando tu maratón de películas, series y documentales para el próximo mes de febrero. En los estrenos más esperados están La La Land, Altered Carbon, temporada 2, Pokémon, Mewtwo contraataca: Evolución, Esta mierda me supera (una nueva serie de los productores de Stranger Things y el director de The End of the F***ing World).

Te compartimos todos los estrenos que tendrá Netflix, el gigante del streaming, durante el segundo mes del año: