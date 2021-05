“Los sueños se pueden lograr: Brisia Aguirre, realiza arte a través de los videojuegos”

Hace tres años aún se presumía de Sinaloa como un estado rico en gastronomía, agricultura y música, entre otras cosas, sin embargo, se ha convertido también en un potencial de la tecnología y arte. Aunque muy poco se conoce, estos dos últimos han crecido particularmente en La Cruz de Elota, donde nació una empresa de desarrollo de videojuegos educativos llamada Ajal Game Studio. Brisia Fabiola Aguirre Ponce de León es el cerebro principal de esta importante marca, que además la integran jóvenes sinaloenses que también comparten esa misma pasión por los videojuegos. En entrevista por vía telefónica, Brisia comparte más detalles de Ajal Game Studio.

¿Cómo nace la idea de este proyecto?

Resulta que en 2014 me gradué de la licenciatura en el idioma inglés, en la UAS, y me dieron entrada a la University College London, en Londres, y me fui a estudiar desarrollo de videojuegos educativos. Un año después, en 2015, me gano una beca para irme a Japón y allá conocí a más desarrolladores de tecnología y personas involucradas en el ambiente emprendedor. En ese tiempo aprendí sobre el impacto que tienen los videojuegos en la enseñanza y fue un tema que me gustó bastante, por lo que me enfoqué en él para realizar una investigación para mi maestría.Cuando me gradué en Londres decidí regresar a México, a La Cruz de Elota, y me entero que hay una universidad pequeña que se llama UPMYS, donde afortunadamente entro en el área de coordinación de inglés. Para mi sospresa, esa área tenía un laboratorio de idiomas, por lo que empecé, junto con exalumnos, a realizar conferencias de realidad virtual para enseñanza.

En el 2018 nos nominan para Mobille de la conferencia en Nueva York y de lleno empezamos a desarrollar videojuegos. Y a finales de octubre de ese mismo año iniciamos creando videojuegos pero enfocados hacia la parte educativa. Creamos el Delphy Town, que es un videojuego en VR para aprender inglés, además de escenarios de prácticas digitales para estudiantes avanzados de inglés que querrían mejorar sus habilidades de speaking.

Alejandrina Herrera, Javier León, Brisia Aguirre y Alexis Díaz.

¿Qué logros obtuvieron con los videojuegos educativos?

La verdad, a partir de eso, la Asociación Mexicana de Videojuegos nos empieza a abrir las puertas para brindar conferencias más grandes, como en San Francisco. Con ello fuimos nominados para la Universidad del Futuro y fuimos a Londres, específicamente a la Universidad de Oxford. Después nos nominan para un videojuego educativo de la Universidad de Dinamarca. Y a final de año nos invitan como desarrolladores indie.Con tu marca, Ajal Game Studio, ¿cuánto tiempo tienes y que estás realizando actualmente?La verdad, tenemos tres años y actualmente estamos terminando de desarrollar el alfa, que es la primera versión de un juego que se llama Shotter.

Déjame decirte que para crear un videojuego es un proceso largo y se necesita personas que tengan la misma visión que una de hacer algo que dure por muchos años. Los que estamos detrás de Ajal Game Studio somos cuatro personas, Alejandrina Herrera, programadora y diseñadora; Javier León, programador unreal; Alexis Díaz, artista técnico unreal, y yo como project mánager.

¿Cómo te sientes de ser la creadora de este importante proyecto que se encuentra en la Cruz de Elota?

Aunque mucho me han dicho que por qué estoy en La Cruz de Elota, después de haber estudiado en Londres, y quiero decirte que para mí es una bendición porque en La Cruz de Elota me abrieron todas las puertas, y el hecho de que este en una situación geográfica más pequeña ha hecho que todo este trabajo sea ideal, porque he vivido en ciudades muy grandes y se tarda mucho en moverse de un lugar a otro. Además, la vida es muy cara y hay muchos distractores para hacer arte, porque lo que nosotros hacemos es arte. Creo que todo lo que se ha logrado en La Cruz de Elota y salir al mundo ha sido de verdad muy gratificante.

¿Cómo pueden las personas saber más de Ajal Game Studio?

Tenemos sitios en Facebook, nos pueden encontrar como Space Invader Kreature Sik. Y quiero aprovechar para decirle a las personas que estamos buscando gente que quiera testear nuestro juego. Les podemos regalar un demo para que lo jueguen, porque queremos que las personas nos den sus opiniones. Nos pueden mandar un correo a ajalgamedevs@gmail.com y les respondemos con gusto.

¿Qué hay de cierto que los videojuegos son peligrosos?

Mira, con todo esto de la pandemia creo vino a explotar más los videojuegos porque la gente no podía salir, y además, una cualidad es que te puedes comunicar con otras personas a través del juego. Por lo contrario, creo que el videojuego vino a aliviar la soledad de muchas personas al jugar en comunicad. Además, vino a explotar más porque mucha gente no los había descubierto. Y con respecto a si son o no peligrosos, o si generan violencia, creo eso viene de la crianza y no del videojuego.

No sé por qué siempre han tratado de relacionar la violencia con el videojuego. Si lo pensamos de esa manera, las personas que viven en la sierra y que usan armas, nunca han jugado un videojuego, y por el contrario, he visto en muchos lugares y a muchas personas que viven en ciudades y tienen problemas de violencia. Creo que los videojuegos tomaron un poco el lugar del deporte, porque básicamente el videojuego es una nueva rama, que es jugar en competencia. Creo que hay otras cosas que en verdad generan violencia, por ejemplo, los corridos. Hay algunos que son explícitamente violentos y se escuchan en la fiestas, lo escuchan niños y jóvenes, y eso si es en verdad un problema.

¿Qué sigue para Ajal Game Studio?

Seguir creciendo orgánicamente en nuestros seguidores, porque necesitamos que la gente que quiera seguir el videojuego sea en realidad un fan y no pagar artificialmente. También queremos que más gente conozca lo que hacemos, que sepan que son humanos los que están detrás de todo el desarrollo de un videojuego. Además, estamos abiertos para quien quiera saber más del videojuego. Para los que conformamos este proyecto ha sido algo importante y estoy convencida de que una puede conseguir sus sueños sin importar el lugar donde estés.