Madres de Michoacán piden localizar a hijos desaparecidos

Pero no solo las mamás buscan, hoy los hijos de Patricia Paniagua decidieron salir a «hacer algo por su madre», los pequeños Angel, Beny y Matías, viajaron desde Santa Ana Maya para recordar que su mamá ya no volvió de su trabajo, el principal sospechoso está libre, la Fiscalía General del Estado de Michoacán no presentó las pruebas de forma adecuada durante el juicio. Elizabeth Flores.