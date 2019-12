Magia y diversión en el festival navideño

Con un derroche de energía y lindas sonrisas los hermosos niños que conforman los distintos grupos del preescolar Esthela Ortiz de Toledo Corro hicieron su extraordinario festival navideño. Las encantadoras maestras fueron las encargadas de que los niños de segundo y tercer año demostraran sus habilidades de baile en el escenario. Las canciones que bailaron fueron Santa Claus Is coming to Two, Duendes mágicos, Navidad Rock y Pronto llegará Santa Claus.

1. Muy contentos maestros y alumnos posaron para la foto del recuerdo. 2. Peques de segundo grado junto a su maestra. 3. Niños de tercer grado bailaron Rock Santa.