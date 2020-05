"Me preparo para mi futuro y mis sueños"

Guasave,Sin.-

A su corta edad el joven Emmy Peñuelas ha demostrado el talento que tienen. Desde muy chico mostró su inquietud por la música, dominando diferentes géneros en los que se ha preparado para poder alcanzar sus sueños, metas y hoy en día ha dejado en claro que tiene un futuro prometedor en el mundo del espectáculo

¿Cómo inició Emmy Peñuelas en la musica?

Desde los cuatro años me gustaba escuchar música y empecé a cantar de juego y mi familia me decía que cantaba muy bonito y así inicio mi historia. Después cantaba en eventos familiares con karaoke y cada vez sentía que lo hacía mejor. En la primaria mi maestro de música me comentó que traía talento de nacimiento y eso me animó.

¿Dónde te vez en un futuro?

A pesar de mi corta edad yo tengo grandes sueños por cumplir, yo en un futuro me veo en muchas giras por el mundo transmitiendo a la gente emociones con las que se sientan identificados a través de mi música.

¿Quiénes te han apoyado en esta carrera?

Soy muy afortunado porque desde siempre me han estado apoyando mis papás, mis hermanos y mi familia en general y en este cortito camino que llevo cuento con el apoyo de mis maestros y también de grandes amigos y patrocinadores que me han apoyado mucho.

¿En qué tipo de proyectos has participado?

He tenido muchos proyectos pero voy a nombrar los más importantes. Le he abierto el concierto a grandes artistas estuve con Martha Deba-yle. También estuve en el Senado de la Repú-blica cantando el Himno Nacional Mexicano. He cantado en programas en Televisa Monterrey y en el canal 53 de UANL.

¿Cómo te preparas para dar lo mejor de ti?

A través de los mismos castings es que entendí que hay que estar muy preparado para estar en este medio. Yo tenía bonita voz pero analicé que los niños que quedaban tenían otras habilidades, por eso ahora canto en inglés, sigo vo-calizando con mi maestra Lula Ross, que estuvo en diferentes generaciones del programa La Academia. Interpretación con mi profesor Édgar Gil, llevo Porte y Postura con mi maestro Daniel Loera, Locución con mi maestro César Trujillo; Canto, Irma Garza, baile, con Pablo Enrique, y tengo un coach vocal, la maestra Hilda Tovar, que me ayuda a montar mis canciones.



¿Qué generó es el fuerte para ti y por qué?

Me gusta mucho la banda y empecé cantándola porque mi papá y tres de mis cuatro abuelitos son de Sinaloa, sin embargo soy versátil, ya que canto baladas, ópera y regional mexicano.

Algunas palabras de motivación para los jóvenes que no se atreven a alcanzar sus sueños... Para todos los niños y jóvenes les sugiero que tengan bien claro cuál es su sueño, tengan confianza en sí mismos, sean muy disciplinados porque los sueños sí se cumplen.