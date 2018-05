"Mi patrón en el senado será el pueblo": Mario Zamora

Sinaloa.- Consciente de las necesidades de Sinaloa y de México, Mario Zamora Gastélum, quien lleva de compañera de fórmula a Rosa Elena Millán Bueno, busca la oportunidad de llegar al Senado de la República con el compromiso de servir a quien llama sus “patrones”, es decir, a la ciudadanía que ejerce su derecho al voto.

En entrevista concedida a EL DEBATE y teniendo como escenario el Jardín Botánico Benjamín Jonhston, de Los Mochis, el candidato abordó temas como la agricultura, la pobreza y el cambio de la energía eléctrica para el estado. De igual forma, Zamora Gastélum se comprometió a mejorar las condiciones del pueblo dejando a un lado la política corrupta y la falta de transparencia.

Mientras camina, charla de su incursión en la vida pública y de sus cargos en el gobierno federal. La gente hace ejercicio y lo saluda. Entonces recuerda cuando era deportista. “Tengo que aceptar que en los últimos años he subido de peso, pero siempre he tratado de hacer ejercicio. Curiosamente EL DEBATE hace muchos años entrega un reconocimiento, las antorchas al mejor deportista o al mejor destacado en una categoría en particular, y la primera antorcha que se ganó un niño fui yo en natación, creo que tenía 11 o 12 años.

Luego recorre su andar estudiantil por el Colegio Mochis, sus estudios en Monterrey, su familia y sus aspiraciones políticas y su incursión en el servicio público. “Desde chico era, si no rebelde, sí inconforme de muchas cosas que no me gustaban y entendí y aprendí que o me metía a tratar de resolverlas o me quedaba quejándome... y aquí estoy.

Y mientras la gente se le acerca a saludarlo, se le pregunta:

Acaba de pasar por Sedesol, donde tuvo acercamiento con mucha gente necesitada, alguna experiencia que le haya marcado...

Hace dos o tres años, José Antonio Meade es llamado a Sedesol y me invita como coordinador de delegaciones. Te puedo dar una experiencia que para mí fue fantástica. El tema de jornaleros agrícolas duele y un día dijo que íbamos dormir a un albergue. Llegamos a Michoacán y fuimos a uno donde no había agua. Tuvimos que bañarnos a jicarazos. Él durmió en un cuarto con una familia y yo con otra. A partir de ahí ya estábamos transformando el programa de la secretaría.

Sale de Sedesol y entra a la Financiera Rural, ¿cómo fue este cambio?

Me invitan a este proyecto que era cerrar el Banrural y abrir otra institución que no le costara a los mexicanos, que fue la Financiera. Empecé como encargado en Sinaloa, luego regreso como encargado a nivel regional y al tiempo me toca ser director en todo el país. La Financiera el año pasado prestó 70 mil millones de pesos y eso me hace pensar que se pueden mejorar las instituciones y acabar con ese problema que para muchos es el mayor que tiene México: la corrupción y la impunidad. Ser director de la Financiera fue una gran satisfacción.

Luego decide sentarse en una de las bancas del Parque Sinaloa, muy visitado a la hora en que se hace la entrevista.

Sinaloa vive en gran parte del campo, pero este sector enfrenta una situación crítica, ¿tiene algún plan de rescate?

Ese es otro de mis compromisos más importantes, enfocarme a la reforma el campo. Mi compromiso es muy simple: rediseñar todos los apoyos de campo, de Sagarpa, Sedatu, Sedesol, es decir, todo el sistema financiero redireccionarlo, que lo primero y lo más importante sea la ganancia del productor.

Se reunió con constructores y se comprometió a combatir la corrupción sobre todo en los políticos constructores...

Soy político pero no soy constructor, no tengo compadres constructores ni tengo ningún interés de hacer negocios. Tengo que ser un servidor público y el tema central de lo que hablan es en el combate a la corrupción. Creo que hay un triángulo donde todo desaparece: corrupción, impunidad y opacidad, es decir, no hay transparencia, por ejemplo yo propondría una pena de cárcel de hasta 40 años para quien cometa peculado.

De ser senador, ¿a quién le rendirá cuentas?

El presidente, el gobernador, el alcalde pueden ser aliados, pueden compartir proyectos, pero no son mis patrones, por eso nunca votaré nada como senador que no sea favor de la gran mayoría de los sinaloenses. Y quiero dejarlo muy claro: diga lo que diga mi partido, yo votaré en consecuencia de quien me está contratando, que es la gente. Un senador es un empleado de la gente, eso quiero ponerlo muy claro.

Ya cuando se recorrió el parque más visitado de Los Mochis, al pasar por los vestigios de la Casa Johnston, fundador de Los Mochis, recordó que sus abuelos, Francisco Gastélum y Mario Zamora Cortez, trabajaron en Ingenio Mochis, precisamente la fábrica que dio vida a la ciudad.

Mario Zamora Gaslélum.

“Mi abuelo Mario Zamora, quien también trabajó con él (Johnston), nos decía que quien fue más cercano a los americanos fue mi abuelo Francisco Gastélum. Llegó como jurídico en los años 20. Mi abuelo Mario llegó como químico de guardia, era el puesto más humilde entre los trabajadores de confianza, y para mí eso es parte de mi origen y el tener un ingenio aquí es muestra de las cosas que se pueden hacer bien. Ayudó sin duda a generar mucha riqueza en el norte del estado. Johnston fue muy visionario.

¿Y usted también lo es? Por supuesto.

Por qué salir a votar, y por qué votar por Mario Zamora Gastélum?

Hay un gran coraje hacia los políticos gandallas y se vale, y tan se vale que el PRI abrió su candidatura más importante a un ciudadano. Creo que por eso el PRI y la alianza Todos por México está planteando candidatos que podemos salir a la calle y dar la cara sin vergüenza. Podemos tener errores, yo sin duda tengo muchos, pero ni soy transa, ni rata, ni soy flojo y puedo dar a la sociedad.

Han surgido candidatos con un mensaje de lucha anticorrupción, ¿forma parte de esto?

La transformación no sólo tiene que ver con la edad porque hay que decirlo hay políticos jóvenes que han sido un desastre. No es un tema de edad sino de quiénes somos, qué valores tenemos.

José Antonio Meade...

Yo conocí a José Antonio hace 15 años trabajando y te puedo garantizar que no he visto otro mexicano más preparado, honesto, con la experiencia, con amor a México y con conocimiento de lo que se tiene que hacer para mejorar el país, que él.

Ha dicho que se romperá el lomo de ser senador, ¿a qué se refiere?

A trabajar hasta mi último aliento con todas mis ganas en favor de los sinaloenses. Es una expresión muy coloquial acá y a eso me refiero. Trabajar, trabajar.

Mario Zamora charla con un ciudadano. Foto: EL DEBATE

Cuestionario Proust

Una batería de preguntas contestadas por el escritor francés Marcel Proust permiten conocer más de la personalidad de los entrevistados.

¿Principal rasgo de su carácter?

Transparencia

¿Qué cualidad aprecia más de un hombre y una mujer?

Que sea derecho

¿Su principal defecto?

Creo que soy algo desesperado y terco

¿Su virtud?

Eso se lo dejo a quien me conoce

¿Su ideal de felicidad?

Al final llegar a casa, tener una mesa, sentarte con tu esposa e hijos, poder tener tranquilidad de haber hecho lo mejor posible

¿Su mayor miedo?

No pienso mucho en el miedo, pero yo creo que la falta de salud en alguno de mis hijos

¿A quién admira?

A mi papá, a mi mamá, una mujer que me transmitió la importancia de lo que es la familia

¿Qué es lo que más detesta de la política?

La hipocresía y los ratas

PREGUNTAS RÁPIDAS...

Legalización de la mariguana

Habría que estudiar la fondo, no tengo ningún prejuicio al respecto pero creo en particular que el tema del narcotráfico y de las drogas es mucho más amplio que una decisión local.

Alguna mentira que se haya dicho de usted

Decían que usaba gel para limpiarme las manos, nunca he utilizado absolutamente nada.

¿Qué es amnistía?

Yo en lo personal soy de los que creo que quien viola la ley debe pagar por ello.

Pobreza

Enorme dolor y gran oportunidad de acabar con ella.

Peña Nieto

Presidente.

AMLO

Candidato que está a punto de abanicar su tercera strike.

Anaya

Canalla.

Meade

Lo mejor está por venir.

El Bronco

Entretenido.

Donald Trump

Presidente de Estados Unidos y riesgo inminente ante la falta de seriedad y certeza.

Familia

Mi mayor fortaleza.