Mica Plum ha puesto a bailar a sus seguidores al ritmo de Tra

Sabor, alegría y mucha pasión es lo que expresa la cantante Mica Plum en su nuevo sencillo, titulado Tra, una cumbia muy contagiosa que lanzó hace dos semanas. En entrevista por vía telefónica desde Miami, donde actualmente radica, la cantante argentina compartió más detalles de este tema, así mismo de un nuevo proyecto de teatro en el que esta trabajando y de otros sueños que le gustaría que se hicieron realidad tanto en la música como en la actuación.

El sencillo

En cada una de las letras de Tra, Mica Plum escribió su historia de vida cargada de mucha pasión y un testimonio muy conmovedor que anima a las personas a trabajar para convertirse en todo eso que anhelan. Para la cantante, este tema es también su filosofía, su impulso, esencia y rock and roll, pero con él quiere decirle a todos que siempre pueden elegir ser felices. Además de sentirse muy emocionada por lo bien que le ha ido al tema, está contenta porque sus seguidores le han expresado mucho amor en sus redes sociales.

Le apasiona la cumbia

Desde el 2015 que inició su proyecto como solista, Mica Plum ha experimentado distintos géneros. El más reciente tema fue una balada titulada, Señales, y ahora viene con una cumbia que ha puesto a bailar a todos. “Me encanta cantar pop, pero además la cumbia es algo que me gusta mucho, y creo que una va buscando dónde se siente cómoda. Además, la cumbia va con mi estilo y personalidad. Con la cumbia me pasa lo que no me pasa con otros temas y creo que voy seguir por ese camino”, refirió con entusiasmo.

Alterna la música con el teatro

La actriz, que ha sido parte del reality show Yo quiero ser la protagonista de Hair spray, y que además ha participado en la película versión argentina de High School Musical, compartió que actualmente está compaginando la música con el teatro. “Disfruto cada etapa de mi carrera. Con la música, lo que quiero es brindar un mensaje a la gente. Y gracias a Dios, siempre he tenido mucha gente a mi lado que cree en mi proyecto y me apoya. Ahorita, precisamente, estoy haciendo teatro en Miami. Es una obra que se llama San Valen-Tinder, que se presenta en Paseo de las Artes Regency. Es una obra corta de 15 minutos y estamos de jueves a sábado de 20:00 a 23:00 horas. Ha sido muy divertido porque es cómica, la gente se ríe y la pasa bien”.

Le gustaría trabajar con Vancouver Media

Muchas metas y sueños tiene en mente cumplir la joven actriz, además de seguir haciendo música para impactar los corazones de las personas, crear valores y mensajes positivos, porque asegura que eso es lo que más la identifica. Mientras que en su carrera como actriz le gustaría hacer importantes proyectos. “Tengo muchos sueños por cumplir pero paso a paso todo llega. No dejo de soñar y trabajar en ellos para que esos sueños se cumplan. Pero algo que realmente me gustaría hacer es comedia, porque me encanta. Me gustaría un personaje bien divertido y si además pudiera cantar, sería espectacular. Soy muy fanática de Vancouver Media, los que han hecho las series La Casa de Papel y Sky Rojo. Me encantan las producciones que hacen y trabajar con ellos sería fenomenal.”

Invita al público a ser feliz

Invitó a toda la gente a que escuche su música, a que persigan sus sueños, que trabajen en lo que más quieran hacer, pero sobre todo, a que escuchen su corazón y que sean felices, pues aseguró a que a eso venimos a esta vida, y sobre todo, a aprender de todas las situaciones que pasamos día a día.Asimismo, les recordó que la pueden encontrar en todas sus redes sociales como Mica Plum.