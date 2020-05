Muchas felicidades a todos los psicólogos

El día de ayer se celebró una de las profesiones más motivadoras para los seres humanos: la psicología, y para no dejar pasar desapercibida la fecha el periódico EL DEBATE se dio a la tarea de recopilar fotografías de algunos psicólogos de la región del Évora para publicarlas en el especial dedicado para ellos en esta sección, esperando que aún les hables y los felicites por su día si no lo has hecho. Sin duda alguna los psicólogos siempre están para ayudar a las personas con sus emociones, porque su profesión siempre la ejercen con el corazón.

1. Alejandra Zámano Mejía. 2. Grupo 02 de Psicología de la UAdeO. 3. Elizabeth Rodríguez. 4. Mariana Verduzco Sánchez. 5. Isis Adriana Ureta Mejía. 6. Teresa Pérez, Lilia Inzunza y Carmen García.