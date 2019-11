A Diana la encontraron sin vida en la calle Francisco I. Madero de la Colonia Guadalupe: “Me la violaron, me la estrangularon, me la golpearon y me la pusieron como si fuera basura en la calle, entonces, si no está tipificado como si fuera feminicidio. Que las autoridades no me digan que no fue feminicidio” “No sabemos absolutamente nada. No hay detenidos por las negligencias. La encontraron tirada en la calle. (Cristina Félix)