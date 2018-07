Nicky Jam, junto a su sabor latino, pasa a la historia de la FIFA

La música se ha convertido desde el Mundial Chile 1962, en parte de la máxima fiesta del futbol en el mundo. El gritar con pasión ¡gooooooooooooool! no solo une a todos los aficionados del futbol, sino también la música.

Grandes estrellas de la música como Shakira o Ricky Martin, convirtieron sus canciones oficiales de la Copa del Mundo, en himnos del futbol.

En el Mundial Rusia 2018, donde Francia se coronó como el gran campeón, Nicky Jam puso esa sabrosura musical que caracteriza desde hace varios años, a la Copa Mundial de la FIFA.

Fotos: AP y AFP

Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi, conquistaron a los asistentes del Estadio Luzhnikí de Moscú, con su presentación a previa de la final del Mundial Rusia 2018.

Fotos: AP y AFP

El espectáculo comenzó con una perfecta combinación de ritmos con la canción "Moscú nunca duerme". Además, se recordaron momentos destacados del torneo, a las once ciudades que han albergado los partidos de esta Copa del Mundo y a las 32 selecciones participantes.

El primero en aparecer en escena fue el cantautor estadounidense de reggaetón y trap, Nicky Jam, interpretando su famoso tema "X".

Fotos: AP y AFP

La estrella Era Istrefi de Pristina, se le unió en el show con el tema "Live it Up", la canción oficial del Mundial Rusia 2018.

Fotos: AP y AFP

Fotos: AP y AFP

El cantante y estadounidense Will Smith vestido completamente de blanco apareció en escena y el público enloqueció, él continuó con la interpretación de la canción producida por el afamado DJ Diplo.

Fotos: AP y AFP

Otro de los momentos más aplaudidos por el público ocurrió justo después, cuando el legendario Ronaldinho apareció en la cancha para acompañar con un tambor tipo yembe, la tradicional canción rusa "Kalinka".

Fotos: AP y AFP

Fotos: AP y AFP

"Live it Up", producida por DJ Diplo, sigue la tradición de llevar un mensaje de unidad y esperanza.

Para Nicky Jam, el mensaje de "Live It Up" es que "la vida es una sola y debemos disfrutarla, vivir cada momento".

Las ceremonias de clausura de los mundiales de la FIFA se han convertido en un vistoso espectáculo que marca las carreras de los artistas elegidos. Entre los intérpretes de canciones oficiales se destacan Ricky Martin con "La Copa de la Vida" (1998), Shakira con "Waka Waka (This Time for Africa)" (2010), y Jennifer López, Pitbull y Claudia Leitte con "We Are One (Ole Ola)" (2014).

Fotos: AP y AFP

Fotos: AP y AFP

Fotos: AP y AFP

En una entrevista con la agencia AP, Nicky Jam destacó el honor que representa para él participar en el Mundial Rusia 2018.

Es un orgullo para mí participar en uno de los eventos más importantes del planeta y realizando la canción oficial, sueño con cumplir todas las expectativas y seguir creciendo profesionalmente.