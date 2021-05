No hay ‘Imposible’para Nicko Bellic

Imposible es el nombre del sencillo que estrenó el cantante Nicko Bellic el pasado 21 de mayo en todas las plataformas digitales, y en tan solo pocos días tiene más de medio millón de vistas.Este tema, con el cual busca ganarse un lugar donde su nombre se escriba con letras doradas en la industria de la música, es una colaboración con Yampi y Ñengo Flow. En entrevista por vía Zoom para EL DEBATE, el cantante compartió detalles de este tema, así como de grandes sueños que desea cumplir en su carrera.

El sencillo

Nicko Bellic expresó que desde hace tiempo tiene trabajando con Yampi y ambos estaban buscando a alguien más para hacer ciertos temas, pero la idea de incorporar a Ñengo Flow fue de otra persona cercana a ellos. Imposible también ya tiene videoclip, el cual grabaron Miami.“El apoyo y la reacción del público ha sido perfecta y es el resultado que estábamos esperando, así es que vamos por el camino correcto”, expresó.

La música es su pasión

Con respecto a sus inicios en la música, Nicko aseguró que desde niño le gustó cantar, sin embargo, fue a los 17 años cuando inició a tomar con seriedad la música. “Cuando era más pequeño escribía y a la vez grababa las canciones para mis redes sociales, y en aquel entonces, quien ahora es mi mánager vio mis publicaciones y me dijo que por qué no me dedicaba a la música, y fue así que a empecé con más seriedad. La música es algo de lo que amaba hacer y ahora se ha convertido en algo que quiero seguir haciendo en un futuro”, indicó.

Nicko Bellic se visualiza cantado para miles de personas

Pese a su corta edad, el cantante tiene muchos planes y sueños en la música. Respecto a cómo se visualiza en los próximos años, compartió que cantando para miles de personas. “La historia detrás de la música tiene un valor muy importante para mí. Recuerdo muy bien cuando era adolescente y me tocó disfrutar en el estadio de Cali, Colombia, la presentación de Marc Anthony y Romero Santos, cantando para miles de personas, y es así justamente como me visualizo, cantando en ese mismo escenario y vivir lo mismo que vi desde el público, pero ahora desde el punto de vista del artista”, puntualizó emocionado.

Le gustaría grabar con Natanael Cano

Dispuesto a seguir haciendo colaboraciones no solo con artistas de su género sino con otros más, Nicko Bellic confesó que le gustaría con Natanael Cano.“Mientras me guste como suena un estilo yo trabajo con quien sea y no me quedo solo con la música con la empecé o con la que estoy haciendo en el momento, sino que estoy abierto a más ideas o propuestas. Natanael está rompiendo la música y es alguien con quien me gustaría hacer algo, porque es un tipo de música diferente”, compartió. Por último, el cantante agradeció a toda la gente que ha apoyado su sencillo y desde luego los invitó a que lo sigan en su cuenta de Instagram como Nicko Bellic, donde continuamente está subiendo información sobre su música.