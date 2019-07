Orange is the New Black deja legado para mujeres de color

Como la atrevida Taystee, Brooks no sólo le abrió camino a otras actrices de color si no a mujeres de tallas grandes.

“Dieta de pan de maíz, bebé, dieta de pan de maíz”, dijo riendo.

La actriz de Augusta, Georgia, se disponía a hacer teatro cuando “Orange” llegó tras haberse graduado de la prestigiada escuela de artes Juilliard.

Brooks también es cantante y fue nominada a un Tony por su papel de Sofia en la producción de Broadway de 2015 de “The Color Purple” (“El color púrpura”). En febrero publicó un video en el Mes de la Historia Negra en el que aparecía vestida muy elegante en una bañera cantando “Black Woman”, que dice: “El mundo me dice que hay espacio para mí, si me aferro y me coso en él. El mundo me dice que todo será mío, con algo de pestañas y ojos más claros”.

La canción, dijo Brooks a la AP, era “mi forma de sanar” y exhortar también a otros aceptarse como son.

La madre de Brooks es ministra y su padre diácono. La iglesia le enseñó mucho sobre cómo presentarse ante el mundo y la importancia de dar prioridad a la autoestima. Ahora quiere “mostrarle a la industria lo que pasa cuando le das a la gente una oportunidad”.

Brooks, de 29 años, estaba trabajando como mesera en Nueva York (“era una mesera horrible”, dice) cuando su agente le consiguió una audición para “Orange”, aunque en un principio le ofrecieron sólo dos capítulos.

“Casi dije que no porque no pude leer el guion y cuando vi la escena en la que estaría tenía que salir topless. Dije oh no, soy de Carolina del Sur. Crecí en una familia muy religiosa. Estaba nerviosa de interpretar el estereotipo de la mujer negra que el mundo puede considerar insolente y ruidosa y enojada. Poner eso en televisión... no estaba muy segura”.

Obviamente está contenta de haberse atrevido. “Me cambió por completo la vida”, dijo Brooks. También cree que ayudó a abrir las puertas a programas no tradicionales con elencos de color.

Cuánto ha cambiado el mundo, cuánto ha cambiado Hollywood que ahora podemos tener series como ‘Pose’, ‘Insecure’ y ‘Atlanta’.

"Y toda una variedad de otros programas en los que los personajes principales pueden ser diferentes de lo que veíamos antes”.

LO SIGUIENTE: Estará en la película “Clemency” y está trabajando en un EP. También está embarazada de su primer hijo.