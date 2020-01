Premios Grammy 2020: los 10 mejores momentos de la ceremonia

La cantante y compositora de 18 años de edad Billie Eilish, cantó por primera vez en el escenario de estos premios; acompañada al piano por su hermano Finneas, cantó de manera muy emotiva "When the party’s over".

"When we all fall sleep, where do we go?" (creado en la casa de los músicos en Los Ángeles) ayudó a Billie Eilish a alzarse con los cuatro honores principales: álbum del año, canción del año, grabación del año y mejor nuevo artista. La cantautora de 18 años es la más artista más joven que haya logrado esa hazaña en los Premios Grammy.