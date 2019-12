Prepárate para recibir el año 2020 con estos rituales

El 2019 ha terminado, y las personas, con la esperanza de que el año 2020 les vaya mejor, se dan a la tarea de preparar con esmero los rituales que realizarán en año nuevo para atraer principalmente el amor, el dinero y la salud y que les vaya bien en el trabajo.

Aunque muchos ciudadanos no creen y los tachan como algo supersticioso, pues manifiestan que no tiene nada racional, otros esperan ansiosos el momento para no dejar pasar la oportunidad de poner en los rituales la fe de que el próximo año será de gran abundancia en todos los aspectos al practicar estas acciones que tienen un valor simbólico.

Rojo para el amor...

No es extraño ver que las tiendas de ropa se surten de prendas en colores rojo y amarillo, principalmente de vestimenta interior, uno de los rituales más realizados, pues la gente piensa que al vestirse de rojo el nuevo ciclo les traerá amor, y de igual manera, aquellos que usan prendas color amarillo esperan recibir un año sin problemas financieros, atraer el dinero y que se vayan las crisis económicas es el objetivo.

Y qué decir de aquellas personas aventureras que desean viajar todo el año, que hasta se atreven a darle una vuelta con su maleta en mano a toda la cuadra para que este sueño se les cumpla. Son muchos los rituales que se practican en año para recibir el próximo, pero aquí encontrarás los más comunes y al alcance de tu mano, pero hagas lo que hagas para tener un mejor 2020, te deseamos que sea de total prosperidad. ¡Feliz Año Nuevo!