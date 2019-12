Qué pasó entre Raúl Araiza y Anette Cuburu

Fernanda Rodríguez le perdonó esa supuesta infidelidad con Anette Cuburu. Posteriormente, en 2015, vino el sonado romance extra marital de "El Negro" Araiza con Elba Jiménez, con esto vino una nueva crisis de pareja.

Aunque trataton de salvar su matrimonio, Fernanda ya no confiaba en su esposo. A fines de 2018 cuando todo parecía estar en paz, el conductor de televisión volvió a las andadas. "Raúl empezó de nuevo con las llamadas y mensajes misteriosos, de repente estaban juntos y él se salía a responder o contestaba y decía 'luego te marco', por eso Fer comenzó a reclamarle nuevamente y primero le aseguraba que no había nadie más, aunque al verse acorralado le dijo que era otra, para que no supiera que con quien salía era con Anette Cuburu otra vez, además de no afectarla a ella por su pasado", contó la fuente a TVNotas.