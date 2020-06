Reconoce a los policías

Los agentes policiacos de la región del Évora fueron reconocidos por sus autoridades municipales el Día del Policía. Debido a la contingencia de la pandemia del COVID-19, los policías municipales no pudieron tener su festejo como habitualmente se venía llevando a cabo, pero ese no fue motivo para que los alcaldes, Carlo Mario Ortiz Sánchez, José Guillermo Galindo y Aglaeé Montoya Martínez, no reconocieran su destacada labor que realizan para el bien de la ciudadanía.

Muy agradecidos, los policías recibieron un estímulo económico y un día de descanso para que lo pasaran con su familia. Los eventos se llevaron a cabo con los distanciamientos y recomendaciones que da la Secretaría de Salud Pública. Los elementos policiacos fueron felicitados arduamente y algunos de ellos recibieron nombramiento en sus corporaciones.