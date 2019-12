Santa Claus llegó durante el festival de los bebés

Con un lleno total de personas lució el auditorio 27 de Febrero, quienes acudieron para ver bailar a los niños y bebés que conforman la Guardería Ludoteca Peek A Boo. Con un repertorio de canciones alusivas a la gran víspera de la Navidad fue como fueron presentándose las distintas salas de bebés. Quienes sorprendieron con sus vestimentas y sus bellas sonrisas fueron los más pequeñitos, claro, bailando en brazos de sus maestras. Las canciones más representativas a la Navidad que los pequeños bailaron fueron Santa Claus Is coming to Two, Duendes mágicos, Navidad Rock y Pronto llegará Santa Claus, entre otras, que arrancaron calurosos aplausos a los presentes. Para finalizar la presentación arribó al festival Santa Claus, para que las familias enteras de los homenajeados se tomaran la foto del recuerdo.

1. Organizadoras del mágico festival. 2. Benito y Valentina Castro con Santa Claus. 3. Familia Salazar Camacho. 4. La familia Beltrán Corrales junto a Santa Claus. 5. La familia González Nishimoto posó para la foto con Santa Claus.