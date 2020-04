Soledad Torrecillas habla sobre la importancia de los cosméticos

Maquillista profesional Soledad Torrecillas

Pese a los difíciles momentos que actualmente estamos viviendo, el mantener nuestra mente ocupada nos ayudará a hacer menos pesados estos días de encierro en nuestros hogares, particularmente para las amas de casa y mujeres que tienen una vida laboralmente activa, este es buen momento para dedicarle un poco de tiempo a nuestro arreglo personal y aprender algunos tips sobre maquillaje y el cuidado de nuestra piel. La experta en maquillaje profesional Soledad Torrecillas nos comparte en entrevista vía telefónica algunos consejos de belleza para ponerlos en práctica.



El maquillaje: su pasión

Soledad Torrecillas asegura que inició en el mundo del maquillaje y la belleza siendo una adolescente, por la necesidad de un grupo de amigas que sufrían un poco por su apariencia. “Siempre fui la amiga que quería hacerlas sentir bien, y un día se me ocurrió maquillarlas, mi sorpresa fue al verlas sonreír frente al espejo y ver que expresaban una seguridad consigo mismas, fue en ese momento que me gustó y desde luego me dio satisfacción poder contribuir en hacer un cambio a la mujer”, indica la maquillista.



La importancia de maquillarse

Al terminar cada uno de sus trabajos y observar la sonrisa de felicidad en cada una de sus clientas, es la mayor satisfacción para Soledad Torrecillas, quien también comparte cuál es la importancia de estar siempre maquillada. “Siempre he creído que el maquillaje en una mujer resalta su belleza natural y el trabajo de la maquillista es hacer que sus atributos resalten para que ella luzca al máximo. Creo que no importa la profesión u ocupación que tenga una mujer, siempre y cuando tenga ese gusto por lucir maquillada. Las chicas que asisten a tomar cursos de automaquillaje conmigo algunas son amas de casa, doctoras, ingenieras y licenciadas, y todas coinciden en lo mismo al cuestionarles por qué asisten, porque simplemente les gusta sentirse bellas y seguras de lucir bien maquilladas al momento de asistir a cualquier evento social”, indicó Soledad.