Soy enfermera por vocación

El trabajo de Guadalupe es de admirarse, ya que además de cumplir con su jornada, ella continúa con su labor de mamá. “Yo a diario le doy gracias a Dios por cuidarme y mantenerme sana, porque en casa mi familia me espera. Tengo una hija de 7 años a quien trato de dedicarle tiempo y ayudarla con sus tareas. Por ella me tengo que cuidar y también cuidar a los míos. En ocasiones es tanto el estrés de trabajo por las diferentes situaciones que vivo en el hospital con los enfermos de COVID-19 que he llegado a llorar de desesperación, pero me levanto con el único propósito de seguir en esta lucha, en ayudar a los que ahora me necesitan”, expresó con orgullo.