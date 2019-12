Suga de BTS narra la historia detrás de su dueto con Halsey

Yoongi se dijo sorprendido cuando le informaron que Halsey quería realizar una colaboración musical para su nueva producción discográfica que será lanzada en 2020. "Estaba como, '¿por qué yo? no soy bueno para rapear en inglés'”

Ella dijo que estaba bien y me pidió que lo hiciera en coreano, quería agradecer a Halsey por eso, pero no pude cuando nos vimos en los Estados Unidos (para el Jingle Ball), porque no soy bueno en inglés.