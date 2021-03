María Esthela Aguilera Moreno, de 69 años de edad fue la primera adulta mayor en la fila del Parque Agua Azul; su sobrina le ayudó a hacer la guardia durante la noche. La vecina del fraccionamiento La Joya confesó que desde marzo del 2020 no había salido de su casa por miedo a contagiarse del virus SARS CoV-2. "Casi no me gustaba ver las noticias porque me estresaba con tantos muertos y ahí por mi casa hubo varios fallecidos por el Covid", señaló. Carolina Solís.