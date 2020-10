Tenacidad, mi mejor cualidad

Culiacán, Sinaloa.- Visiblemente sorprendido fue como estuvo Rubén Fernández Ramírez al ser entrevistado por sus más de 20 años de lealtad laboral en EL DEBATE de Culiacán, charla realizada con el caballero dentro del marco del 48 aniversario de este diario.

“Esta es la primera vez que alguien me entrevista por mi trabajo en la empresa y me da gusto que me hayan tomado en cuenta porque esta empresa significa mucho para mí. Estoy muy agradecido de que me hayan dado la oportunidad hace mucho tiempo de formar parte de ella y seguir aquí después de todos estos años”.

Rubén Fernández Ramírez.

Perfil

Nombre: Rubén Fernández Ramírez.

Fecha de nacimiento: 26 de octubre de 1967.

Lugar: Tijuana, Baja California.

Profesión: Cobrador.

Trayectoria: 23 años laborando en EL DEBATE de Culiacán.

Primeros pasos

“Mi primer día trabajando aquí fue un 16 de junio de 1997. Estaba un poquito desorientado porque jamas había trabajado durante la noche, no estaba acostumbrado y pensé que iba a ver primero cómo me iba. Poco a poco me fue gustando y duré alrededor de tres años en el área de Diseño.

Después hubo oportunidad de ser chofer policiaco y pedí cambio. Solo que en el primer día de mi nuevo puesto me ofrecieron otro, que fue el de cobrador de crédito y cobranza, porque necesitaban en ese lugar a una persona de confianza y que fuera muy responsable con su trabajo y entonces lo acepté y pues aquí sigo echándole ganas todos los días para hacer muy bien mi trabajo”.

“Una vez me dijeron: ‘usted siempre se autodetermina para hacer las cosas’, fueron palabras de mi exjefa, quien me hizo ser grande en esta empresa en base de llamadas de atención, con las que me fui convirtiendo en un mejor trabajador. Ella fue quien me enseñó a trabajar.

Agradezco también todo el apoyo que me han dado en momentos difíciles y en los que hasta pensé en tirar la toalla. Hoy en día, mi mejor deseo es seguir aquí hasta que pueda”.

Celebración

Y para cerrar esta entrevista, envió una sincera felicitación tanto a la empresa como a sus compañeros por el aniversario. “Muchísimas felicidades por cumplir un año más y por hacer llegar a sus lectores todas estas importantes noticias hasta el lugar en donde se encuentren.

¡Enhorabuena!”.