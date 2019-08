Todo listo para los premios MTV VMAs 2019

Este lunes 26 de agosto se celebrarán como cada año los MTV Video Music Awards y las presentaciones de diferentes cantantes no pueden faltar.

Entre los famosos confirmados para asistir al evento están Taylor Swift quien abrirá la ceremonia, los Jonas Brothers, Camila Cabello y distintos latinos como Rosalía, Bad Bunny y J Balvin.

Este año Taylor Swift y Ariana Grande encabezan la lista de nominaciones con 10 nominaciones cada una, incluyendo el mejor vídeo del año.

Estos son algunos de los cantantes que tendrán presentaciones especiales en los premios anuales de MTV donde se premia a los mejores vídeos de la industria musical.

Taylor Swift.

La cantante será la encargada de abrir los premios del lunes 26 presentando su nuevo disco 'Lover'.

Rosalía.

El orgullo latino se hará presente, la cantante española se presentará durante el evento con su famosa canción 'Con Altura'.

Camila Cabello.

Con ascendencia latina, Camila se presentará en los VMAs, además de estar nominada a cuatro galardones por 'Señorita' en colaboración de Shawn Mendes.

Shawn Mendes.

En compañía de Cabello, presentará 'Señorita' en vivo durante los premios de MTV.

Bad Bunny.

El puertorriqueño deleitará a los presentes este lunes y se encuentra nominado a Mejor Acto Latino con su canción 'Mía' en colaboración con el rapero Drake.

Jonas Brothers.

El grupo estadounidense actuará en vivo en los premios VMAs, además de promocionar su más reciente álbum 'Happiness Begins' los hermanos Jonas están nominados con 'Sucker'.

J Balvin.

Más del orgullo latino, el colombiano tiene cuatro nominaciones por 'I Can't Get Enough' y 'Con Altura' en colaboración con Rosalía.