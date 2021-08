Tokio2020: Camino al fracaso de México en béisbol

Brando Laird, pelotero mexicano con más cuadrangulares en la pelota mexicana, no puede asistir debido a que su organización, Chiba Lotte no le dio permiso, luego de que la Femebe no pagara un seguro que pedía el club nipón. La presencia del infielder hubiera sido de gran ayuda, ya que conoce a la perfección a la pelota asiática, además del estadio en donde se disputaron los encuentros.