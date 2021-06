Trixy Star, nominada a los MTV MIAW, se lanzará como cantante

La famosa youtuber mazatleca Trixy Star sigue dando de qué hablar, y ahora más que nunca ha ganado más seguidores en las redes sociales por la reciente nominación a los premios MTV MIAW 2021, en la categoría de Filosofía Viral. La youtuber está nominada junto a Kenia Os y otros youtuber mazatlecos en distintas categorías en esta octava edición de los premios, el cual se celebrará el próximo 13 de julio en la Ciudad de México. En entrevista para EL DEBATE, Trixy Star habló sobre está nominación que la tiene feliz, además de los nuevos temas que está por lanzar.

La nominación

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Esta nominación tiene superemocionada a la youtuber y desea ganar para cumplir su sueño. “Me enteré que estaba nominada por un amigo, quien me mandó un mensaje para darme la noticia. Te juro que no lo podía creer y de inmediato vi mi cuenta de Instagram y ya tenía a muchas personas que me habían etiquetado y que me escribieron mensajes de apoyo. Siempre había querido estar nominada a estos premios, pero nunca pensé que se fueran a dar las cosas tan pronto.”

La categoría en la que está nominada es Filosofía Viral, y es para influencers que se destacan por alguna palabra o frase y esa misma la repiten los seguidores. También sé que hay otros nominados que son de Mazatlán, como Kenia Os, Rod Contreras, Kímberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja. “Eso me tiene muy contenta, además que tenemos que ganar todos”, destacó.

Compite con grandes de las redes sociales

Gracias a esas frases que la hicieron famosa en las redes sociales, entre ellas, “Porque lo tienes todo bebé, “No sé, bebé; no sé, bebé”, “Soy única: cuerpo tengo, rostro tengo, dinero no tengo, pero Dios me pone donde hay”, “Podrás, jamás”, “Mírame y admírame”, Trixy compite al lado de Camilo Pulgarin, Cardi B, Josi, Las Más Perdidas, Manelyk y Pamela Chup.“Siempre soñé ese momento de estar con otros influencers y ahora que estoy nominada, me emociona mucho. Y es que desde el día que me nominaron, muchas personas han votado por mí. Hay quienes lo han hecho hasta 10 mil veces, y un seguidor me sorprendió porque votó 52 mil veces, lo cual agradezco muchísimo. Y si llego a ganar el premio, va a ser para todos.”.

La fama.

Los videos que compartía en las historias fueron lo que hizo que Trixy ganara admiradores y hoy tiene 256 mil seguidores en su Instagram.“Inicié haciendo videos para las historias en Instagram durante la cuarentena, para tratar de encontrarle un momento divertido a la situación y me empezó a ver más gente. Les fue gustando y luego las compartían en otras páginas y después fue creciendo el número de seguidores. Me seguían influencers y artistas, y poco a poco me conocieron más, hasta que llegué al gusto del público, y eso me tiene muy emocionada.”

Incursiona en la música

Además de youtuber, Trixy Star se abre camino en la música y está por lanzar nuevos temas. “La primera canción que tengo se llama Podrás y la escribí en base a mis frases, que son muy conocidas. Me inspiré en una amiga y se dio la oportunidad de que unas personas me la grabaran, así es que estoy muy agradecida con ellos porque la canción se dio a conocer y próximamente van a poder escucharla en inglés. También tengo otra canción que se llama Rostro y va salir más adelante. Va a ser un hit porque le queda a todas las mujeres que están hechas de pies a cabeza.”

Trixy habló de sus proyectos, entre los cuales está grabar los videos de sus canciones, en los que tiene pensado invitar a sus amigas Wendy y Kímberly, de Las Perdidas, además de algunos amigos que han querido cumplir sus sueños. Señaló que puede ayudar para impulsarlos a que hagan las cosas que ellos también quieren lograr y se sentirá muy contenta, porque si ella gana, ganan todos.



Síguenos en