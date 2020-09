Valeria estuvo de festejo por su cumpleaños

Una velada muy especial y llena de alegría gozó la encantadora jovencita Valeria Yammel Arriveño Cervantes el día que cumplió sus 13 años de vida. Los encargados de sorprenderla con una agradable merienda familiar fueron sus papás Juan Manuel Arriveño Fonseca y Yadira Cervantes Bayona. Su hermano Juan Manuel fue el encargado de escoger los accesorios de la celebración, ya que fue del juego favorito de ella: The Puppet Five Nights at Freddy’s. Su abuelo César Cervantes, su bisabuela María Luisa Angulo y su primo Aldrin Cervantes le desearon lo mejor.

1. La homenajeada con su familia. 2. César Cervantes, la cumpleañera y María Luisa Angulo. 3. Juan Manuel y Valeria Yammel Arriveño Cervantes. 4. La festejada con su hermano y su primo.