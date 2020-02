Sobre Gianna, lamentó el futuro que no tendrá con ella. "No tendré la oportunidad de enseñarle a manejar, no voy a tener la oportunidad de decirle que se ve hermosa en su día de bodas. No voy a tener la oportunidad de verla cambiar la historia del basquetbol femenil." Marcio José Sánchez / AP.