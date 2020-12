AARSP: Condiciones del mercado de frijol deben “aplacar” a coyotes en Sinaloa

Guasave, Sinaloa.- Este año, las condiciones están dadas para que sean los productores de frijol quienes fijen las reglas y no se dejen perjudicar por los coyotes, aseguró el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente (AARSP), Baltazar Aguilasocho Montoya, detalló que las condiciones del mercado en el país son muy buenas, porque no hay grano en inventario. Es por esto que si el clima no daña las siembras, se podrá tener un ciclo bueno.

Disponibilidad

Aguilasocho Montoya advirtió también que, una vez llegada la cosecha de frijol, no se deben de angustiar ni apresurar las ventas, pues los coyotes están al acecho de que eso ocurra para malbaratar el producto.

Nosotros siempre vamos a apoyar y proteger con el almacenamiento en nuestras bodegas, para que tengan oportunidad de esperar un mejor precio”.

Siembras

“En nuestro estado se reportan alrededor de 63 mil hectáreas, de las cuales en Guasave hay más o menos unas 18 mil hectáreas sembradas, lo que nos hace pensar que la producción de Sinaloa, siendo de excelente calidad, va a alcanzar muy buen precio”.

Por otra parte, recordó que los productores deben asegurar sus cultivos ante cualquier inclemencia climatológica que pudiera presentarse.

“Esperamos que las condiciones del clima sigan siendo favorables para el desarrollo de las siembras;sin embargo, a los productores les pedimos que traten de asegurar sus cultivos, por cualquier contratiempo climatológico que pueda suceder, los pronósticos no son muy alentadores en cuestión del clima”.

A esto se suma el hecho de que en Durango sólo se obtuvo la mitad de la producción prevista, mientras que en Chihuahua un 80 por ciento de las siembras fueron afectadas por la sequía.