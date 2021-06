Sinaloa, México.- El Cesavesin pone en marcha el programa Manejo Fitosanitario contra el Chapulín, anuncia la institución. El objetivo de estas actividades en las que participan 21 técnicos del Cesavesin y las Juntas Locales de Sanidad Vegetal se basan en reducir la presencia del chapulín de las especies Melanoplus sp. y Brachystola sp., en la zona de temporal de los municipios de Salvador Alvarado, Sinaloa, Mocorito, Badiraguato, Culiacán, Elota, Cosalá y San Ignacio en cultivo de sorgo.

Problema

Explica Cesavesin que el chapulín es una plaga que se presenta anualmente, ocasionando grandes daños en los cultivos de temporal, devorando los tallos y follaje de las plantas en etapas tiernas; que de no tomar medidas de control químico esto podría causar pérdidas que van del 50 al 60 %. Para el estado de Sinaloa los periodos de lluvias son escasos y normalmente se presentan con intervalos de 15 a 25 días, los cuales representan un periodo importante para el desarrollo de las ninfas de chapulín.

Este año las actividades que contempla el programa se llevarán a cabo, entre ellas el muestreo que se realiza una vez iniciada la eclosión de los huevecillos, esta acción está dirigida a determinar la densidad poblacional de ninfas por m2, lo cual permitirá monitorear la etapa de desarrollo, grado de movilidad de la plaga e invasión hacia áreas cultivadas.

El control de focos de infestación, en el momento adecuado para aplicar medidas de control se establece en función de los resultados obtenidos del muestreo realizado en cada área o zona de cultivo. Una vez determinada la densidad poblacional, el estado de desarrollo de la plaga, así como el riesgo de desplazamiento hacia áreas cultivadas, se implementan las acciones que involucren distintos métodos de control.

En el control químico se implementará control químico para la atención de chapulín (Melanoplus sp. y Brachystola sp.) el cual se llevará a cabo mediante el uso de insecticida en una superficie de 5829 hectáreas.

Año anterior

A pesar de que el año anterior no se tuvo presencia de chapulín debido a la escasez de lluvias y que de igual manera los cultivos establecidos no se desarrollaron; no hubo alimento disponible para que esta plaga proliferara.

