6 tendencias AgTech y FoodTech para enfrentar los desafíos del agro

México.- En 2021 el cambio fue muy incómodo: la inconsistencia de cadena de suministro, el aumento de los precios de los fletes, fertilizantes e insumos; y los efectos del cambio climático amenazaron la seguridad alimentaria (y lo siguen haciendo). Ahora, más que nunca, existe mucha presión sobre la forma en que cultivamos nuestros alimentos.

Los desafíos son muy grandes: con incrementos récord en los precios de los fertilizantes y fletes en el cuarto trimestre de 2021, los alimentos serán más caros de cultivar, fabricar y enviar y, al mismo tiempo, los consumidores se resisten a pagar más. Sin embargo, esta “tormenta perfecta” impulsará muchas áreas de innovación en la producción de alimentos.

Además, tenemos de nuestro lado la velocidad del desarrollo tecnológico y el gran interés tanto de los inversionistas como de los fondos institucionales para impulsar nuevas startups y tecnologías enfocadas en alimentos #Agtech y #Foodtech.

Estas son algunas tendencias que veo para el año 2022:

1. Variedades + Variedades

Para sobrevivir necesitamos producir más con menos cumpliendo las exigencias en sabor, calidad y estética que exigen los mercados de exportación. El desarrollo de nuevos códigos que sean más resistentes es fundamental para lograr el objetivo. (¿Quién iba a pensar hace 15 años que se podrían sembrar arándanos en Perú?)

2. Certificación sustentable

El mercado demanda sabor, presentación y sustentabilidad al mismo precio. Hoy, más que nunca, esto último se convierte en una obligación, no en una opción. Estamos a muy poco de que se impulse una certificación sustentable como lo fue en su momento la certificación orgánica.

Supermercado online (eGrocery)

La pandemia ha impulsado este ecosistema que ya estaba en crecimiento, es el segmento de inversión más atractivo para los fondos de capital de riesgo especializados en alimentos. Al paso que vamos, muchas más Startups se sumarán a Cornershop, Rappi, Jüsto y cientos más que hay en todo el mundo por la conveniencia de este modelo de negocio.

Supercampos del futuro

Con un clima más dramático cada año, nuestro planeta espera más sequías y lluvias torrenciales; y los agroempresarios modernos se ven obligados a hacer sus operaciones agrícolas más inteligentes. Invernaderos, hidroponía, riego inteligente, software de datos, se seguirán expandiendo en todo lo largo y ancho de México y el mundo. Regiones de cultivos extensivos en el norte de México y otras zonas como Ica, Perú, voltean a ver estos paquetes tecnológicos como la forma de vencer la amenaza de la carencia de agua, climas más agresivos y lograr una operación más eficiente. (A nivel internacional hay un furor por la agricultura vertical con empresas como: Plenty, AeroFarms, Infarm y Upward Farms, que están ayudando a cultivar alimentos de manera eficiente y más cerca del consumidor).

Proteínas Alternativas #FoodTech

En los últimos años, la presión del cambio climático ha incitado a crear los cultivos del futuro, en particular para sostener el crecimiento de proteínas alternativas. Impulsados también por los nuevos hábitos de consumo por efecto de la pandemia, en los supermercados encontramos no sólo a Impossible Foods o Beyond Meat, sino además marcas latinoamericanas como NotCo, Plant Squad, Heartbeat, Tomorrow Foods o Fazenda Futuro. Este mercado está más fuerte que nunca.

Más #Agtech

La escasez de fertilizantes y un clima cambiante obligan a tener más empresas que logren producir más con menos. Tecnologías como la hidroponía, agricultura de precisión, nanotecnología y big data, seguirán creciendo con compañías emergentes que ayuden a lograr un agro sostenible.

En términos de producción, el reto de alimentar a la población mundial está resuelto, tenemos mejores alimentos, más tecnología y podemos producir todo el año. El problema ahora está enfocado en la distribución del alimento y sus costos.

El mundo no se está volviendo más simple, pero soy muy optimista de que la turbulencia que se avecina forjará un panorama de tecnología alimentaria más resistente y abrirá nuevas y grandes oportunidades para los growers con tecnología que parecía futurista hasta hace unos pocos meses. Estas tendencias (variedades, certificación, eGrocery, campos del futuro, proteínas alternativas y Agtech) moldearán el sistema agrícola mundial y la manera que consumimos los alimentos en el corto plazo, dependemos de nuestra agilidad y voluntad por aprender y adaptarnos al nuevo juego que nos imponen estas megatendencias.

Por Ing. Raúl Mercado Calles

Raúl es agricultor en hidroponía ubicado en Los Mochis, Sinaloa. Le apasiona la tecnología y la investigación de sustratos y Agtech en sustentabilidad. Es cofundador de DIDIHU Global. Es 100% foodie y ama descubrir sabores alrededor del mundo.