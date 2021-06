A ganaderos de Rosario les urge que continúen las lluvias

Sinaloa.- Con alegría recibieron la primera lluvia ganaderos del municipio de Rosario, Sinaloa, esto debido a lo fuerte que este año ha pegado en la región, incluso líderes de sectores productivos lo describen como el más crítico hablando de estiaje.

Servando Rendón López, presidente de la Asociación Ganadera Local del municipio de Rosario, señaló que las muertes debido al estiaje están muy elevadas contabilizando un a aproximado de 200 reses muertas. Es por eso que dijo, urge que llueva de forma continua para que la vegetación y mantos freáticos se recuperen.

Comentó que la sequía ya no es crítica solo en una parte, si no que está extendida en todo el municipio, poniendo en aprietos severamente a los ganaderos que no encuentran cómo mantener de pie sus animales.

Los animales los tenemos que levantar con una palanca y mecate que le llamamos pluma, apoyados con el tractor, porque se echan y ya no se pueden levantar, pues están muy débiles, deshidratadas"

Rendón López comentó que aunque se alegraron por el agua del miércoles por la tarde, es necesario que siga lloviendo sino esta lluvia podría resultar contraproducente, debido a que se mojó la paja seca que queda.

Señaló que es urgente que la Unión Ganadera les apoye con pacas de alimento subsidiadas para poder dar más barato a los ganaderos y ayudarlos, pues diariamente acuden decenas de ellos buscando alimento para salvar a su reses.

Hizo hincapié en que la Unión Ganadera del Estado si les ha apoyado con pacas grandes de alimentos pero se acaban pronto, por lo que se tienen que surtir en otro lado y les salen más caras.

"Estamos esperando que siga lloviendo, y si lo hiciera de todos modos necesitamos alimento por mínimo un mes más mientras crece el pasto de ahí la petición a la Unión Ganadera del Estado para que nos mande pacas subsidiadas"