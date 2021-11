A mediados de noviembre empezarán los primeros cortes de hortalizas en Sinaloa

Sinaloa.- Será a mediados de este mes de noviembre cuando se empiecen a generalizar los cortes de hortalizas, informó Marte Vega Román.

El presidente de la Asociación de Agricultores Río Fuerte Sur (AARFS) en Sinaloa, dijo que es prematuro todavía y que si acaso hay uno que otro cultivo como pickles y algunos ejotes, pero todavía no es momento para los cortes de las hortalizas.

"Lo que sí, es que afortunadamente el tiempo ha sido favorable, salvo los problemas que tuvimos de lluvias fuertes, el clima ha sido muy bueno, el desarrollo de los cultivos es el óptimo, espero que haya muy buenas cosechas y en cuestión de los precios esperamos que sea favorable, pero sí, todavía no se reactiva la actividad de recolección de hortalizas".

Expresó que las expectativas de las cosechas son buenas, ya que los productores sinaloenses obtienen productos de calidad e inocuidad.

En cuanto a la exportación a Estados Unidos, la cual se dará una vez que se realicen las cosechas de hortalizas, comentó que por la pandemia del Covid-19, hay temor de que la demanda del producto no sea al cien por ciento como en años anteriores.

"Porque todavía no se ha reactivado al cien por ciento todas las actividades, principalmente el turismo, restaurantes que son grandes demandantes de productos hortícolas, no se han reactivado totalmente, tenemos todavía el temor de que la demanda no sea la adecuada debido a esta situación".

Añadió que en lo que resta, están preparados para seguir surtiendo productos de muy buena calidad, algo que se le reconoce a los productores sinaloenses.