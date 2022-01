AARFS pide a productores del norte de Sinaloa no malbaratar la cosecha de frijol

Los Mochis, Sinaloa.- La dirigencia de los agricultores de la zona norte del estado de Sinaloa realizó un llamado a los productores de frijol de la región a que no malbaraten el producto y a que no lo comercialicen por abajo de los 30 mil pesos por tonelada.

Marte Vega Román, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur (AARFS), dijo tener conocimiento que en estos momentos ya se están celebrando las primeras trillas del producto en las primeros predios que se establecieron al inicio de la temporada en la región, pero en donde lamentablemente están recibiendo por parte de los comercializadores postores de compra por abajo los 30 mil por tonelada.

Dijo que aún cuando la decisión final de vender o no la tiene el productor, a estos precios no se recomienda entregar el producto, ya que por la situación tan particular que se presentó en esta temporada, la producción final que se obtendrá del grano será insuficiente para atender las necesidades del mercado y esto debe permitir que los precios se mejoren una vez que se agote el producto existente y se comienza a demandar la producción nueva.

Señaló que en relación a la temporada pasada, en esta ocasión se están iniciando las cosechas todavía con inventarios de granos que originalmente iban a ser destinados como semilla pero finalmente no se emplearon por los problemas que se presentaron con las lluvias que se presentaron al inicio de la temporada.

Insistió en que se trata de predios adelantados ya que la cosecha en forma del frijol comenzar a presentarse a partir del mes de febrero.