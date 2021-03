AARFS ve difícil que se otorgue agua solicitada por los módulos de riego

Sinaloa.- La Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur (AARFS) en Sinaloa informó que ve difícil que se otorguen los 100 millones de metros cúbicos solicitaron los módulos de riego a la Conagua para los cultivos.

Marte Vega Román expuso que son decisiones que se toman en la Ciudad de México. El presidente de esta asociación expuso que de hace mucho tiempo han estado señalando siempre que se va hacer un movimiento en el sistema de presas, lo hace una comisión que sesiona en la Ciudad de México, donde los agricultores no tienen una silla.

Bajar los 100 millones de metros cúbicos lo veo difícil, ojalá el director de Cuenca nos ayude a hacer esa gestión, pero no se ha dado".

Añadió que los módulos siguen trabajando muy eficientemente y que tiene confianza de que van a salir bien, salvo los agricultores que se animaron a sembrar sin su respectiva autorización o permiso.

"Ellos ya saben a lo que le tiran. Pero por otro lado, todo el desarrollo de los cultivos va muy bien, en general los maíces llevan muy buen desarrollo, esperemos que sea buen año, como estuvo con los frijoleros que hubo buenos rendimientos y buenos precios, esperemos que ocurra lo mismo con el maíz, que haya buenos rendimientos, y los precios excelentes que hay ahorita, que se mantengan para que lleguen al bolsillo de los productores".

Expresó que están optimistas de que puede ser un buen año agrícola, del granero, porque en el sector hortícola no ha sido así, ya que ha sido un año muy complicado.

Agregó que los módulos de riego están haciendo su estrategia en lo particular y que a nivel distrito existe ahorita mucho compañerismo entre los directivos de los módulos. "Se van a echar la mano unos con otros para salir adelante todos".

Destacó que la Conagua puede ser de gran ayuda para poder bajar esos 100 millones de metros cúbicos, pero que si tuviera la intención de hacerlo, ya lo hubiera hecho.

En cuanto a los cultivos que se establecieron en el primavera-verano, aquel productor que sembró sin autorización, definitivamente el cultivo se le va a siniestrar por falta de agua. "Eso está muy claro, no se puede poner en riesgo a los cultivos que si están autorizadas cómo son los maíces para dar los últimos riegos".

Mencionó que no se trata de que no quieran ayudarlos, ya que simplemente no se puede por la escasez de agua. "Mientras no se bajen esos 100 millones de metros cúbicos, no existe el agua para tratar de ayudarlos".

Expuso que para los que abran tomas sin la autorización de los módulos, puede haber sanciones y sería un tema muy delicado.