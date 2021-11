AARSP solicita a aspirante en Sinaloa esperar tiempos correctos

Sinaloa.- Debido a que uno de los aspirantes a ser presidente de la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente solicitó ayer la entrega del padrón de socios de ese organismo, el actual dirigente le aclaró que la AARSP se rige por estatutos y reglamentos que regulan su vida interna, y por respeto a ello, por ahora no podía darle esa información. Baltazar Aguilasocho Montoya comentó que la negativa de entregar el padrón obedece, en primer lugar, a que aún no existe un proceso de elección al que se haya convocado de manera oficial, por lo que no deben entorpecer el funcionamiento del organismo.

Insistió que se deben esperar a los tiempos en los que se emita la convocatoria, ya que se tiene que proteger la privacidad de datos personales de los socios. “En ninguna Asociación ni cualquier otro organismo se entrega la relación que existe antes de la contienda para la renovación de las directivas, a fin de no entorpecer la marcha y la vida interna del organismo”, resaltó.

Mencionó que les queda claro que hay tiempos que tienen que respetarse y la referencia documentada más cercana a la inquietud que se está viviendo es la que se presentó cuando Vinicio Ortiz fue presidente de la AARSP y los aspirantes eran Mario Valenzuela y Martín Lugo, y en ese entonces el dirigente les dijo que el padrón no es un factor de triunfo, ventaja o desventaja, pues lo que puede llevar al éxito es el llegar a la gente.

Externó que los aspirantes a participar a participar en el proceso, deben esperar los tiempos y realizar una campaña de altura y respeto entre ellos. Sobre el señalamiento del aspirante Eucario Ortiz, en el sentido de que se favorece en su campaña a Jesús Rojo Plascencia, Aguilasocho Montoya aclaró que no existe ese supuesto favoritismo, ya que hay piso parejo para ambos. “Estoy actuando de la misma manera y la misma forma en la que actuó tu hermano Vinicio Ortiz en el tiempo que él fue presidente de nuestra Asociación”, aseguró.

Leer más: Avance del 51 % presenta el trámite de permisos únicos de siembra en Sinaloa

Eucario Ortiz declaró que se le hizo la petición formal al presidente de la AARSP para que se le proporcionara el padrón de socios para llevar una contienda más democrática. “Es la tercera vez que se le pide y continúa en su negativa, la cual no vemos bien, ya que se ve que él está recargado a la aspiración de Jesús Rojo, ya que fue una negativa total y la solicitud se le hizo con todo el respeto que se le debe a la investidura del presidente”, aclaró. Algunos socios lo acompañaron para hacer la petición, pero no se le dará el padrón mientras la convocatoria no salga, pues la elección se realizará en febrero de 2022.